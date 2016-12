Podczas spotkania z dziennikarzami szef rządu powiedział, że konieczne jest wzmocnienie współpracy w wymiarze międzynarodowym.

Gentiloni podziękował za operację w Sesto San Giovanni wszystkim siłom porządkowym - policji, karabinierom, wojsku i wywiadowi. Szczególne słowa wdzięczności skierował do dwóch policjantów, którzy w piątek nad ranem zatrzymali do kontroli podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Premier podkreślił, że funkcjonariusz, który oddał strzał do Anisa Amriego, jest na stażu. Obaj policjanci "pokazali odwagę i wielkie zdolności zawodowe" - mówił.

"Zachowywany jest najwyższy stopień czujności, zagrożeń nie można lekceważyć, ale to, co stało się w nocy, pokazuje obywatelom, że państwo jest obecne" - oznajmił Paolo Gentiloni.

Poinformował, że o operacji w Lombardii zawiadomił kanclerz Niemiec Angelę Merkel.(PAP)