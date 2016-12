Obecny na otwrciu wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit zwrócił uwagę, że obwodnica Bełchatowa jest niezwykle ważną inwestycją drogową, która usprawni ruch w tej części naszego kraju. Podziękował wykonawcom i przypomniał, że kilka dni wcześniej brał udział w podobnej uroczystości w okolicach Ostródy na trasie S7, gdzie oddawano do użytku podobny odcinek drogi.

"Obejmując nasz urząd, nasze funkcje, otrzymaliśmy program budowy dróg krajowych zaplanowany na prawie 200 mld zł. Tymczasem limit finansowy to 107 mld zł" - powiedział. Dlatego - jak mówił - każda decyzja dotycząca inwestycji drogowej musi być przemyślana. Do najważniejszych zadań będzie należała budowa obwodnic, w tych miejscach, w których są one - ze względów komunikacyjnych i bezpieczeństwa - rzeczywiście niezbędne.

Zwrócił uwagą, że jedną z takich dróg będzie zachodnia obwodnica Łodzi. Choć jak przyznał, w tym przypadku wiele osób dyskutowało, czy jest potrzebna w pierwszej kolejności. Według niego w przyszłym roku powinna być wbita pierwsza łopata pod budowę tej trasy.

Jak informuje łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to nowoczesna droga dysponująca trzema pasami ruchu. Dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym, naprzemiennie. Szerokość jezdni wynosi 11 m. Ma to ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie samochodów ciężarowych. Mogą poruszać się po niej pojazdy, których nacisk na oś wynosi 11,5 tony.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk zwrócił uwagę, że głównym zadaniem obwodnicy bełchatowskiej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, przede wszystkim samochodów ciężarowych, z centrum Bełchatowa i tym samym usprawnienie przejazdu na trasie Wrocław - Warszawa drogą krajową nr 74. Poprawi to nie tylko warunki ich życia, ale też zapewni zarówno mieszkańcom jak i kierowcom większe bezpieczeństwo.

W ramach inwestycji, która była dofinansowana w dużej części z unijnych pieniędzy, zbudowane zostały cztery węzły drogowe, umożliwiające komunikację z innymi drogami: krajową 74 oraz drogami wojewódzkimi nr: 484 i 485, a także kilka wiaduktów i most. Przebudowane zostały także wszystkie drogi przecinające nową obwodnicę. Droga jest wyposażona w bariery ochronne, system odwadniający - trasa spełnia normy ochrony środowiska.

