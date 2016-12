W czwartek w radiowej Jedynce Ziobro był proszony o komentarz do słów prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystiana Markiewicza, który w "Dzienniku Gazecie Prawnej" zapowiedział: "Z ciężkim sercem, ale muszę przyznać, że będę w swojej pracy ignorować te wyroki TK, które zostaną wydane w składzie sprzecznym z ustawą zasadniczą oraz dotychczasowym orzecznictwem sądu konstytucyjnego".

Odnosząc się do tej wypowiedzi Ziobro powiedział, że sędziom, którzy nie podporządkują się wyrokom wydanym przez obecny skład TK grozi "odpowiedzialność dyscyplinarna i konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, które jasno mówią, że sądy i poszczególni sędziowie są zobowiązani stosować się do obowiązującego w Polsce prawa".

"Zachowanie prokuratora generalnego jest absolutnie niedopuszczalne - to jest kolejny atak PiS na wszystkie organy i instytucje, które zachowują niezależność" - ocenił Mariusz Witczak (PO) na czwartkowej konferencji prasowej.

W jego ocenie, w Polsce mamy obecnie do czynienia w kryzysem parlamentarnym. "PiS zamachnął się na demokrację parlamentarną i teraz oczywiście swoje ostrze ataku wymierza w niezawisłe sądy i niezawisłych sędziów" - mówił Witczak. Dodał, że sytuacja ta jest "niezwykle groźna dla naszego państwa i naszych obywateli".

Poseł PO wyraził też pogląd, że czwartkowe słowa Ziobry, to również forma zastraszenia ośmiu sędziów TK wybranych w poprzednich kadencjach parlamentarnych. "Nie mamy wątpliwości, że groźby wysyłane pod adresem niezawisłych sędziów sądów powszechnych, oczywiście też są aluzją, czy groźbą, która jest kierowana wobec tych niezależnych sędziów, którzy jeszcze pozostali z demokratycznych wyborów w TK" - powiedział Witczak.

Polityk mówił też, że u ministra sprawiedliwości "występuje schizofrenia, rozdwojenie jaźni". "Kiedy były wydawane jakiś czas wyroki Trybunału i sądy chciały te wyroki respektować, to mówił, że to oczywiście jest skandal, bo to nie są wyroki, a teraz zapowiada dyscyplinarne postępowania wobec tych, którzy nie chcą respektować niekonstytucyjnego Trybunału i wyroków, które siłą rzeczy nie będą miały charakteru zgodnego z polską konstytucją" - zaznaczył Witczak.

Poseł Platformy skrytykował przy tym prezydenta Andrzeja Dudę, który - według niego - "przykłada rękę do niekonstytucyjnej konstrukcji Trybunału Konstytucyjnego".

"Powierzył też pieczę nad TK osobom, jak wiadomo, o dwuznacznej reputacji. Dość tylko wspomnieć, że jedna z nich zaliczyła agenturalną działalność w swojej przeszłości i delikatnie mówiąc, nie za bardzo chciała się tą informacją podzielić z opinią publiczną. Inna z osób żyła długi czas z handlu szpitalnymi długami, a z kolei pani prezes TK była niestety źle oceniana przez środowisko sędziowskie, kiedy pracowała jako sędzia w sądach powszechnych" - mówił Witczak.

Jego zdaniem, obecna sytuacja w TK może skutkować tym, że instytucja ta będzie funkcjonować jak w czasach PRL, kiedy w zasadzie Trybunał nie orzekał i tylko sprawował funkcjonalną, dyspozycyjną działalność wobec tych, którzy sprawowali władzę.

B. minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk (PO) ocenił, że PiS "wprowadza chaos w systemie prawnym Rzeczypospolitej". "PiS opanował Trybunał Konstytucyjny, ale sędziowie są niezawiśli, a sądy niezależne. I tych wartości będziemy bronić" - zapowiedział Grabarczyk. Przypomniał, że zgodnie z art. 8 konstytucji, jej przepisy stosuje się bezpośrednio, a sędziowie w Polsce są niezawiśli. "Będą mogli sami interpretować, czy wyroki takiego Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z konstytucją" - powiedział były szef MS.(PAP)