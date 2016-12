"Przygotowując się do tego wydarzenia staraliśmy się działać roztropnie, to znaczy główna zasada która nami kierowała nie wydawać więcej pieniędzy niż ich posiadamy (...). W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace, rozliczenia faktur , po których możemy przedstawić bilans ŚDM"” - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik krakowskiej kurii ks. Piotr Studnicki.

Jak poinformowała Paulina Guzik z komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, na koszty organizacji i przebiegu tego wydarzenia złożyły się wszystkie działania organizacyjne na przestrzeni trzech lat. W sumie wyniosły one 200,6 mln zł.

Najwięcej kosztowała obsługa pielgrzymów, którzy otrzymywali specjalne plecaki tzw. niezbędniki pielgrzyma, organizacja ich zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenie i aplikacje mobilne, dając łączny koszt wynoszący blisko 110 mln zł. Przygotowanie miejsc pięciu Wydarzeń Centralnych ŚDM na krakowskich Błoniach oraz w Campusie Misericordiae w Brzegach k. Wieliczki, a także miejsc spotkań towarzyszących (m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II) kosztowało łącznie 67 mln zł.

W koszty organizacji ŚDM w Krakowie wliczono też wydatki na przygotowania do ŚDM, w tym zjazd delegatów, a także koszty wynagrodzenia pracowników Komitetu Organizacyjnego oraz wolontariuszy długoterminowych, call center oraz wydarzeń poprzedzających. W sumie wyniosły one blisko 10 mln zł. Organizacja Festiwalu Młodych odbywającego się na kilkudziesięciu scenach festiwalowych, a także katechez w ponad 300 miejscach na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej kosztowała ponad 7 mln zł. Organizacja i obsługa centrum informacyjnego i rejestracyjnego podczas ŚDM pochłonęła blisko 2 mln zł. W koszty organizacji wpisano również tzw. koszty inne (obsługi medialnej, strony internetowej, promocji i zorganizowania tłumaczeń) - łącznie wyniosły one blisko 4,7 mln zł.

Archidiecezja Krakowska, organizator Światowych Dni Młodzieży bazowała głównie na pięciu źródłach finansowania wydarzenia: składkach partycypacyjnych uczestników, które przyniosły 142,7 mln zł, składkach od wiernych we wszystkich polskich kościołach i parafiach – 19,6 mln zł, darowiznach prywatnych i firm wspierających – 17,9 mln zł, dochodów spółki ŚDM 2016 – 1,6 mln zł oraz wsparciu z budżetu państwa dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego – 19,4 mln zł. Źródła finansowania przyniosły łącznie kwotę blisko 201,3 mln zł. Jest to więcej niż całkowity koszt organizacji ŚDM, dając ponad 600-tysięczną rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

"Składka partycypacyjna, stanowiąca przeszło 70 proc. źródeł finansowania pokazuje, że to młodzi organizują ŚDM i partycypują we wszystkich kosztach" - zaznaczyła Guzik.

Jak mówili organizatorzy, w porównaniu do organizacji Światowych Dni Młodzieży na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, ŚDM w Krakowie były najmniej kosztowne, w tym o ponad połowę tańsze niż ostatnie w Rio de Janeiro w 2013 r. Według ich danych spotkanie młodych w 2013 r. w Brazylii kosztowało 475 mln zł, w 2011 r. w Madrycie – 220 mln zł, a w 2008 r. w Sydney – 250 mln zł.

Światowe Dni Młodzieży – zaznaczyli organizatorzy - wywarły również wpływ na Polskę i miasto Kraków, promując je na całym świecie. Według ich wyliczeń ekwiwalent reklamowy w polskich mediach wyniósł 67 mln zł, w mediach zagranicznych 550 mln zł. Pielgrzymi przebywający w Krakowie wydali łącznie w czasie ŚDM 500 mln zł.

"32 mln zł wróciło do budżetu państwa z tytułu podatku VAT zapłaconego za zakupy towarów i usług na potrzeby organizacji ŚDM przez archidiecezję" - dodał ks. Studnicki.

Jak zapewnili organizatorzy, nie zmarnowały się żadne materialne rzeczy pozostałe po Światowych Dniach Młodzieży. Trafiły one do wielu instytucji: stowarzyszeń, fundacji, ośrodków pomocy, szkół, parafii, duszpasterstw i zakonów. Przekazano tam m.in. ponad 14,5 tys. plecaków pielgrzyma oraz ponad 60 komputerów. Suchy prowiant otrzymała fundacja Caritas, wykorzystano go także podczas Wigilii dla bezdomnych i potrzebujących, organizowanej na krakowskim Rynku Głównym. Wodę butelkowaną rozdawano podczas tegorocznej pieszej pielgrzymki z Krakowa na Jasną Górę.

Światowe Dni Młodzieży 2016 z udziałem papieża Franciszka pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" trwały w Krakowie i w Brzegach k. Wieliczki od 26 do 31 lipca. Polska była po raz drugi gospodarzem takiego spotkania - poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie.

Według danych kurii ŚDM w Krakowie zgromadziły ponad 2 miliony osób z całego świata. W ankietach prawie 97 proc. uczestników oceniło pobyt na ŚDM bardzo pozytywnie lub pozytywnie a prawie 99 proc. po swoich doświadczeniach poleciłoby udział w ŚDM swoim znajomym.