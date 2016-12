MSZ podkreśliło, że niedawno przyjęte zmiany w prawie dot. Trybunału Konstytucyjnego są zgodne z europejskimi normami funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego, a prezydent powołał nowego prezesa TK.

"W obliczu tych nowych faktów, tym bardziej za niezasadne uznajemy podtrzymanie przez Komisję Europejską stwierdzenia o systemowym zagrożeniu praworządności w Polsce" - głosi komunikat MSZ, w którym resort wyraża też nadzieję, że wyjaśnienia strony polskiej znajdą zrozumienie w Komisji Europejskiej.

KE podjęła w środę decyzję o przesłaniu do Polski dodatkowych rekomendacji dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Polska będzie miała dwa miesiące na odpowiedź na pismo przesłane jej z KE. Wiceszef KE Frans Timmermans zapewnił, że Komisja nie porzuci tej sprawy i będzie wykorzystywała wszelkie możliwe instrumenty, by rozwiązać problem. Jak zaznaczył, jeśli dialog nie przyniesie rozwiązania, KE "będzie musiała spojrzeć na inne opcje".

W komunikacie MSZ przekazanym w czwartek PAP poinformowano, że "rząd RP zapozna się z treścią uzupełniającego zalecenia Komisji Europejskiej przekazanego 21 grudnia br. i przekaże we wskazanym terminie odpowiedź".

"Podtrzymujemy deklarację pełnej gotowości do obiektywnego i merytorycznego dialogu z Komisją Europejską w każdej sprawie" - podkreśliło MSZ.

Resort wskazuje, że "prace legislacyjne dotyczące funkcjonowania TK, które w ostatnich miesiącach miały miejsce w polskim parlamencie, miały na celu przywrócenie stabilnych podstaw funkcjonowania tej instytucji".

"Zaproponowane przez ustawodawcę zmiany, w tym przepisy zawarte w ostatnio przyjętych przez parlament ustawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, tj. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem, o statusie sędziów Trybunału oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy, są zgodne z europejskimi normami dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego" - czytamy w komunikacie resortu.

"W związku z powołaniem przez Prezydenta RP nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego 21 grudnia br. uznajemy, że polityczny spór dotyczący Trybunału został zakończony. Mamy nadzieję, że od tej pory wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego będą zgodne z obowiązującym prawem. W obliczu tych nowych faktów, tym bardziej za niezasadne uznajemy podtrzymanie przez Komisję Europejską stwierdzenia o systemowym zagrożeniu praworządności w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia znajdą zrozumienie w Komisji Europejskiej" - dodaje MSZ.

W poniedziałek przed północą ogłoszono w Dzienniku Ustaw trzy ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego: o organizacji i trybie postępowania przed TK; o statusie sędziów TK oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy. Wszystkie podpisał prezydent Andrzej Duda.

W związku z tym we wtorek weszły w życie przepisy o tym, że prezydent powołuje p.o. prezesa TK "spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa". Według przepisów, które weszły w życie we wtorek, p.o. prezes TK w miesiąc od ogłoszenia nowych regulacji przeprowadza procedurę przedstawienia prezydentowi przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK kandydatów na prezesa Trybunału.

Trzy nowe ustawy ws. TK z mocy prawa unieważniły listopadowy wybór trzech sędziów TK - jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK, zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym TK - na nowego prezesa TK (sędziowie wskazali wtedy prezydentowi: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję).

Po tym, gdy zakończyła się kadencja sędziego TK Andrzeja Rzeplińskiego, który od 2010 r. był prezesem TK, prezydent we wtorek powierzył pełnienie obowiązków prezesa TK sędzi Julii Przyłębskiej. We wtorek po południu - jak informował PAP dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta - do Kancelarii wpłynęła uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa TK.

Tymi kandydatami byli pełniąca wówczas obowiązki prezesa TK sędzia Przyłębska oraz sędzia Mariusz Muszyński - jeden z sędziów wybranych przez Sejm do składu TK pod koniec listopada ubiegłego roku, a którego do orzekania nie dopuszczał były już prezes Trybunału Andrzej Rzepliński.

W środę prezydent powołał Przyłębską na prezesa TK. (PAP)