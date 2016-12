Ziobro powiedział w środę w w TVP Info, że zmiany w TK "to radosna chwila dla Trybunału". "Ten stan nieustannego konfliktu - przeciągającego się konfliktu - i awantury - wreszcie się kończy. To dobrze, wraca stabilność, wraca normalność, mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny - jak apelował pan prezydent Andrzej Duda - rozpocznie intensywną pracę, aby rozwiązywać te sprawy, które trafiają do TK, i orzekać w ważnych sprawach dla normalnych ludzi, a nie tylko brać udział w sporach politycznych. Jestem optymistą, jeśli chodzi o działanie Trybunału" - powiedział.

Dodał, że nie obawia się, by sądy, w związku ze zmianami w TK, nie szanowały wydawanych wyroków. "Jestem przekonany, że sądy będą szanować obowiązujące prawo, również będą szanować orzekane przez Trybunał wyroki. Jestem tego pewny" - powiedział.

Sędzia Julia Przyłębska została powołana w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. "Chciałbym, aby w TK zakończyły się gorszące spory, aby Trybunał zabrał się do dynamicznej pracy; liczę, że TK wróci na należną mu pozycję" - mówił Duda.

"Powierzam pani dziś niezwykle odpowiedzialne zadanie. Dziękuję za wybór kandydatów na prezesa w możliwie najszybszym terminie. To niezwykle ważne, aby w tak istotnych w kwestiach ustrojowych organ państwa, jakim w zakresie wymiaru sprawiedliwości, opisanego przecież w konstytucji, jest Trybunał Konstytucyjny, odzyskał pełną zdolność do normalnej pracy" - powiedział prezydent tuż po powołaniu Przyłębskiej na prezesa TK.