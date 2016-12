Thevessen powiedział w wieczornym wydaniu wiadomości ZDF, że portfel mógł wypaść zamachowcowi podczas walki ze współpasażerem - Polakiem, którego następnie zastrzelił.

Media podawały wcześniej, że dokument będący pozwoleniem na pobyt tolerowany w Niemczech znaleziono pod fotelem kierowcy ciężarówki użytej do zamachu.

Oczywiście nie można wykluczyć, że portfel podłożono specjalnie - zastrzegł Thevessen.

Jak dodał ekspert, Polak został zastrzelony nie ze standardowego pistoletu, lecz ze "skonstruowanego własnym sumptem urządzenia do strzelania".

Niemiecka federalna prokuratura generalna ogłosiła w środę, że w związku z poniedziałkowym zamachem na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie poszukuje urodzonego w Tunezji 24-letniego Anisa Amriego, a za pomoc w jego ujęciu oferuje nagrodę do 100 tys. euro.

Jak głosi list gończy, Amri poszukiwany jest "z powodu pilnego podejrzenia o sprawstwo". Prokuratura ostrzegła również, że w razie kontaktu z nim należy zachować ostrożność, gdyż może on dopuszczać się aktów przemocy i być uzbrojony. Jednocześnie opublikowano dwa jego zdjęcia.

Według ZDF Amri po odrzuceniu jego wniosku o azyl i wykryciu jego kontaktów z islamistami został w lecie aresztowany i przewieziony do więzienia w Ravensburgu. Po dwóch dniach został jednak zwolniony na wniosek władz powiatowych w Kleve w Nadrenii Północnej-Westfalii. Powodem był brak dokumentu tożsamości, co uniemożliwiło jego deportację do Tunezji.