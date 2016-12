Rosja: Byłemu gubernatorowi obwodu kirowskiego znów przedłużono areszt

Na kolejne trzy miesiące, do 24 marca przyszłego roku przedłużył w środę sąd w Moskwie areszt byłego gubernatora obwodu kirowskiego Nikity Biełycha. Jest on oskarżony o przyjęcie dużej łapówki. O to, by Biełych pozostał w areszcie, wnioskowali śledczy.