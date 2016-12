Premier powiedziała, że nowoczesny sprzęt znajdujący się w oświęcimskim szpitalu to także "przykład na to, że przy współpracy różnych instytucji i różnych osób zaangażowanych w realizację tych zadań, które są im powierzone ustawowo, można bardzo dużo uzyskać, można bardzo dużo zrobić".

"To pokazuje, że jeżeli jest mądrze prowadzona polityka współpracy pomiędzy różnymi szczeblami samorządowymi i przy wsparciu pieniędzy z budżetu państwa, można naprawdę bardzo dużo zrobić" - powiedziała Szydło.

"Jeżeli pojawia się inicjatywa, która wymaga wsparcia ze strony budżetu państwa, inicjatywa, którą podejmują samorządy, to my się w to włączamy i włączać się będziemy. A szczególnie kładziemy nacisk na sprawy związane z bezpieczeństwem, z tym wszystkim, co wiąże się z godnym życiem naszych obywateli, Polaków, i z tym ,ażeby ludzie czuli się bezpiecznie i mieli przekonanie, że potrzebną pomoc otrzymają szybko, sprawnie i w takim zakresie, w jakim jest ona potrzebna, by im pomóc, uratować ich zdrowie, życie" - powiedziała premier.

Przypomniała także, że w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w mijającym roku muzeum Auschwitz-Birkenau odwiedziło bardzo wielu turystów. "Ale mogę powiedzieć z satysfakcją, że dzięki doskonałej pracy wszystkich służb, wszystkich osób, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo i za przygotowywanie takich ważnych uroczystości i imprez, wszystko przebiegało doskonale" - oceniła premier.