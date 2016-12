Sąd drugiej instancji podkreślił, że na tym etapie postępowania bada się jedynie kwestię zasadności stosowania aresztu i "nie przesądza winy podejrzanego, która musi zostać wykazana na dalszym etapie postępowania".

- Chcę, by to postępowanie udowodniło, że jestem niewinny. Zrobię wszystko, by wyjaśnić wszystkie okoliczności i liczę, że sądy w Polsce zachowają niezależność – powiedział Józef Pinior.