Niemcy: Ekspert sceptyczny w sprawie oświadczenia IS o zamachu w Berlinie

Ekspert ds. bezpieczeństwa i terroryzmu Elmar Thevessen powiedział w środę telewizji ZDF, że do deklaracji organizacji Państwo Islamskie (IS) o przyznaniu się do zamachu w Berlinie należy podchodzić z dystansem. Jego zdaniem policja nie ma konkretnego tropu.