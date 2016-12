Morawiecki: w II lub III kwartale 2017 r. wzrost gospodarczy przyspieszy

Jest duża szansa na to, że w drugim, a najpóźniej w trzecim kwartale wzrost gospodarczy znowu przyspieszy - powiedział w środę w radiowych "Sygnałach dnia" wicepremier Mateusz Morawiecki. Zaapelował do samorządów, by z inwestycjami nie czekały do 2018 roku.