- Informacja, jaką przekazali politycy PO o obecności policjantów w gmachu, jest nieprawdziwa. Nigdy nie było funkcjonariuszy policji i nie będzie na to mojej zgody. Ja jej nie wydawałem. Rozmawiałem z panem ministrem Błaszczakiem na temat obecności policjantów. Jest ona niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa. Ilość policjantów została dostosowana do stopnia zagrożenia - poinformował Stanisław Karczewski, marszałek Senatu.