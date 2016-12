- Komorowski stwierdził i napisał to, że na czas, kiedy w sali plenarnej nie odbywa się posiedzenie, to mogą tam wejść jedynie pracownicy. To jest w tej chwili respektowane, bo nie ma posiedzenia Sejmu, natomiast dostęp dla dziennikarzy jest, i z tego się bardzo cieszę, że możemy z państwem rozmawiać i dyskutować - mówił Karczewski.

Dyrektor Biura Prasowego Prezydenta, Marek Magierowski powiedział, że o problemie z zamkniętą galerią dowiedział się z mediów.

- Usta pełne frazesów - że obrady są otwarte dla dziennikarzy, a dostajecie jednodniowe przepustki i nie wpuszcza się was na galerię. To pokazuje fałsz tej sytuacji i uważam, że nic się nie zmieniło - skomentował Grzegorz Schetyna.