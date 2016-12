"Rzeczywiście, nie można wykluczyć, że sprawca zbiegł" - powiedział de Maiziere dziennikarzom ZDF. "Dlatego kontynuujemy śledztwo na pełnych obrotach. (...) Mamy punkty zaczepienia do pościgu. Nie tracę optymizmu co do postępów śledztwa" - mówił szef resortu spraw wewnętrznych. "Pozwólmy śledczym pracować" - dodał polityk CDU.

Uchodźca z Pakistanu, podejrzany o dokonanie zamachu na uczestników jarmarku świątecznego w Berlinie, został zwolniony - poinformowała wieczorem niemiecka prokuratura generalna w Karlsruhe.

Dotychczasowe wyniki śledztwa nie potwierdziły podejrzeń o popełnienie przestępstwa przez podejrzanego, który nie przyznał się do czynu - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej prokuratury. Badania nie potwierdziły jego obecności w szoferce ciężarówki, która wjechała w tłum ludzi na jarmarku świątecznym w Berlinie.

De Maiziere powiedział, że wydarzenie w Berlinie było z pewnością "zamachem", zastrzegł jednak, że nie ma dowodów na islamsko-terrorystyczne podłoże tej zbrodni.

Prokurator generalny Niemiec Peter Frank sugerował już wcześniej, że zatrzymany obywatel Pakistanu podejrzany o skierowanie ciężarówki w tłum na jarmarku świątecznym w Berlinie może nie być sprawcą zamachu.

"Nie wiemy ostatecznie, czy sprawca był jeden, czy było ich kilku. Nie wiemy też z ostateczną pewnością, czy on lub ona mieli wspólników. Badania nie zostały ostatecznie zakończone" - powiedział Frank dziennikarzom w Berlinie.

"Musimy być może oswoić się z myślą, że zatrzymany wczoraj wieczorem jako podejrzany obywatel Pakistanu ewentualnie nie był sprawcą lub nie należał do grupy sprawców" - podkreślił prokurator.

Śledczy przyjmują, że zajście było zamachem o podłożu terrorystycznym - powiedział Frank.

40-tonowa ciężarówka wjechała w poniedziałek wieczorem w tłum uczestników jarmarku świątecznego na Breitscheidplatz w Berlinie. Domniemany kierowca został zatrzymany przez policję dzięki wskazówkom świadka, który twierdził, że śledził domniemanego sprawcę od momentu opuszczeniu przez niego rozbitej szoferki TIR-a.