Depeszę kondolencyjną do Putina w imieniu papieża we wtorek wystosował watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. W telegramie napisał: "Papież Franciszek jest zasmucony wiadomością o akcie przemocy w Ankarze, który doprowadził do śmierci ambasadora Andrieja Karłowa".

Franciszek złożył kondolencje rodzinie dyplomaty.

"Papież Franciszek zapewnia Pana i cały naród Federacji Rosyjskiej o swej modlitwie i duchowej solidarności" - podkreślił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w telegramie do prezydenta Putina, rozpowszechnionym przez Watykan.

Do zamachu na ambasadora doszło podczas wernisażu w galerii sztuki w Ankarze. Zastrzelił go mężczyzna zidentyfikowany potem przez władze jako policjant. Wznosił okrzyki "Allahu Akbar!". Zbrodnia miała być zemstą za sytuację w syryjskim mieście Aleppo.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)