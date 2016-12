Ok. 100 osób z KOD protestowało przed Trybunałem Konstytucyjnym

Przed Trybunałem Konstytucyjnym we wtorek po południu demonstrowało ok. 100 osób z KOD. Tego dnia rano prezydent Andrzej Duda powierzył Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa TK, do czasu powołania prezesa TK.