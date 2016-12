Papież: położyć kres zabójczemu szaleństwo terroryzmu

Papież Franciszek zapewnił, że przyłącza się do wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych na rzecz tego, by położyć kres "zabójczemu szaleństwu terroryzmu". Słowa te znalazły się w telegramie wysłanym we wtorek do arcybiskupa Berlina Heinera Kocha.