Rodzina repatriantów z Kazachstanu zamieszka w Białymstoku. We wtorek prezydent miasta przekazał małżeństwu Baszyńskich klucze do mieszkania. Do tej pory w Białymstoku zamieszkało ponad 50 takich rodzin.