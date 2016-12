Nad tym, czy z zamachu należy wyciągnąć konsekwencje, "zastanowimy się w spokoju w najbliższych dniach" - zadeklarowała rzeczniczka dodając, iż jest zbyt wcześnie by móc powiedzieć coś konkretnego na ten temat.

Zaznaczyła jednocześnie, że festyn przy berlińskiej Bramie Brandenburskiej to "impreza całkiem innego rodzaju" niż jarmark bożonarodzeniowy. Prowadzi się tam kontrole wchodzących, a na miejscu będzie obecnych 600 funkcjonariuszy służb porządku publicznego. Teren imprezy, na której wystąpić mają z koncertami między innymi Bonnie Tyler, DJ BoBo i Jermaine Jackson, zostanie ogrodzony kratami.

Ministrowie spraw wewnętrznych Niemiec i niemieckich krajów związkowych wezwali po berlińskim zamachu do zaostrzenia środków bezpieczeństwa na festynach sylwestrowych i innych dużych imprezach. "Wejdziemy bezzwłocznie w kontakt z władzami lokalnymi i organizatorami imprez, by wspólnie omówić dodatkowe przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa i zbadać techniczne możliwości, jak można blokować drogi dojściowe" - powiedział we wtorek agencji dpa szef MSW Kraju Saary Klaus Bouillon. (PAP)