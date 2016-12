Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej zajmuje się kwestią odsunięcia od władzy szefowej państwa oskarżonej o płatną protekcję i korupcję. 9 grudnia parlament opowiedział się za impeachmentem prezydent Park.

Park została zawieszona w swych obowiązkach do czasu aż TK orzeknie, czy były wystarczające podstawy prawne do wszczęcia procedury impeachmentu. Ma on na wydanie orzeczenia 180 dni.

Jeśli Park zostanie odsunięta od władzy, nowe wybory muszą odbyć się w ciągu 60 dni. Prawnicy pani prezydent twierdzą, że impeachment nie ma podstaw prawnych, jest proceduralnie wadliwy i dlatego powinien zostać odrzucony. (PAP)