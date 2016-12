Burmistrz Berlina poinformuje we wtorek o przebiegu wydarzeń

Policja w Berlinieźródło: PAP

Burmistrz Berlina Michael Mueller i szef resortu spraw wewnętrznych Andreas Geisel poinformują we wtorek o szczegółach rzekomego zamachu, w którym w poniedziałek w Berlinie zginęło co najmniej 9 osób. Policja i straż pożarna zapowiedziały, że do tego czasu nie będą się wypowiadać.