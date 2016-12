W poniedziałek gmina sprzedała 15 z 22 wystawionych działek. Zdaniem wójta Wojciecha Dereszewskiego, zainteresowanie ofertą było bardzo duże, o czym świadczy, że wadium wpłaciło 49 rodzin, które przyjechały na przetarg z różnych części kraju.

Jak mówił, nabywcy to w większości rodziny z trojgiem lub czworgiem dzieci. "To przeważnie ludzie, którzy mają swoje firmy i chcą zainwestować. Kupują u nas ziemię z nastawieniem, żeby kiedyś tutaj się osiedlić" - wyjaśnił.

Była to już druga w tej gminie oferta sprzedaży ziemi skierowana do rodzin objętych rządowym programem 500 plus. W sierpniu sprzedano 12 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Wszystkie są położone w Tereszewie w pobliżu Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Dzięki bonifikacie można je było kupić za połowę ceny, czyli po 16-20 zł za 1 m kw. To znacznie taniej niż wynosi średnia cena działek budowlanych. O takich ulgach zdecydowała rada gminy, która podjęła uchwałę o wsparciu budownictwa mieszkaniowego pod hasłem "Dobrze wykorzystaj 500 plus. Działki za pół ceny".

Samorząd postawił warunki: kupujący musi posiadać decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego z programu 500 plus i zobowiązać się, że nabytej ziemi nie odsprzeda przez 10 lat, może natomiast przekazać ją w tym czasie swoim dzieciom. Jedna rodzina może kupić z bonifikatą tyle działek, na ile dzieci otrzymuje świadczenia. Samorządowcy liczą, że zachęci to otrzymujących świadczenia do inwestowania w przyszłość dzieci.

Rządowy program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia. Jak wynika z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, świadczenie wychowawcze trafia do 3,79 mln dzieci, czyli 55 proc. dzieci w Polsce. Rodzinom wypłacono już ponad 15,1 mld zł.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.(PAP)