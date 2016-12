Wyniki badań posłużą nowelizacji unijnego rozporządzenia o ochronie i przetwarzaniu danych (General Data Protection Regulation, GDPR) z kwietnia br.

Opublikowany w poniedziałek przez KE raport to kompilacja danych zebranych za pośrednictwem dwóch źródeł - tzw. Eurobarometru, czyli międzynarodowych badań opinii publicznej prowadzonych cyklicznie na zlecenie KE, oraz konsultacji społecznych ws. unijnej dyrektywy o e-prywatności, prowadzonych przez Komisję od kwietnia do lipca br.

Z raportu wynika, że Europejczycy poważnie traktują kwestię prywatności, jeśli chodzi o ich aktywność w sieci. 7 na 10 osób uważa, że poufność komunikacji mailowej oraz za pośrednictwem komunikatorów online powinna być zagwarantowana oraz że firmy nie powinny przetwarzać danych osobowych swoich klientów bez ich wyraźnej zgody, nawet jeśli takie działania miałyby usprawnić działalność przedsiębiorstwa.

Dla 8 z 10 badanych ważne jest, aby dostęp do prywatnych danych przechowywanych na komputerze, smartfonie czy tablecie był możliwy jedynie za zgodą ich właściciela. Zdaniem 64 proc. ankietowanych niedopuszczalne jest, aby ich aktywność online była monitorowana w zamian za swobodny dostęp do niektórych stron. Co czwarty respondent przyznaje, że właśnie z obawy przed tym unika odwiedzania określonych stron internetowych.

Niemal 90 proc. badanych godzi się z propozycją, żeby ustawienia domyślne w systemie operacyjnym umożliwiały ochronę danych użytkownika przed udostępnianiem. 6 na 10 pytanych skarży się, że otrzymuje zbyt wiele niechcianych telefonów z ofertami handlowymi, co oznacza, że firmy te uzyskały dostęp do ich danych osobowych.

„Europejczycy chcą mieć gwarancję poufności, kiedy wysyłają wiadomości oraz kiedy rozmawiają ze sobą, niezależnie od tego, czy odbywa się to online czy za pośrednictwem tradycyjnych środków przekazu. Naszym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa usług cyfrowych. To oczywiście dodatkowo pobudzi rozwój Jednolitego Rynku Cyfrowego” – oświadczył komisarz UE ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Andrus Ansip.

83 proc. mieszkańców, konsumentów i organizacji pozarządowych uważa, że w UE potrzebne są surowsze przepisy o ochronie danych w sieci oraz że dotychczasowe regulacje nie są wystarczająco skuteczne. Nieco inną opinię na ten temat mają przedsiębiorcy; ich zdaniem obecne przepisy spełniają swoją rolę (57 proc.) i nie trzeba ich zaostrzać (63 proc.).

Badania opinii społecznej są elementem trwającej właśnie oceny dyrektywy o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności w sektorze elektronicznym z 2002 r. (ePrivacy Directive). Ocena skuteczności przepisów o ochronie danych jest jedną z kluczowych inicjatyw Jednolitego Rynku Cyfrowego i ma na celu wzmocnienie zaufania do usług cyfrowych w UE. Pełny raport w tej sprawie Komisja ma przedstawić na początku 2017 r.

KE chce włączyć nowe rozwiązania do rozporządzenia GDPR, w tym np. umożliwić firmom internetowym przetwarzanie danych użytkowników, ale tylko za ich zgodą, a także rozszerzyć zapisy dyrektywy np. na telefonię internetową (np. VoIP) i tzw. usługi over-the-top, czyli komunikatory i media społecznościowe. Zdaniem urzędników zmiany te zapewnią znacznie lepszą ochronę danych Europejczyków.

„Chcemy, żeby przedsiębiorcy mieli dostęp do danych, bo to korzystnie wpływa na innowacje, ale żeby jednocześnie szanowali prywatność użytkowników. Nasze propozycje pomogą utrzymać równowagę pomiędzy prywatnością Europejczyków w sieci a elastycznością przepisów, jakiej domagają się przedsiębiorcy” – powiedział komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Guenther Oettinger.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)