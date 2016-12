W poniedziałek Nowoczesne zorganizowała w Sejmie debatę ekspertów i organizacji pozarządowych dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego; nie wpuszczono na nią dziennikarzy, ale na stronie internetowej Sejmu odbywa się transmisja z tego wydarzenia. Scheuring-Wielgus poinformowała, że od uczestników tej debaty otrzymała projekt ustawy dot. powołania Centrum; jak dodała posłowie nie znają tego projektu.

Scheuring-Wielgus mówiła, że poniedziałkowa debata, której jednym z tematów była sytuacja organizacji pozarządowych były to pierwsze konsultacje w ramach programu "Nowoczesna Polska". Podkreśliła, że duża cześć gości zaproszonych przez Nowoczesna na spotkanie nie została wpuszczona na teren Sejmu, mimo tego, że byli wpisani na listę.

"Jest planowane powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - nikt z posłów nie zna tej ustawy. Okazało się, że są prowadzone przez wojewodów konsultacje w całej Polsce, tylko nikt o tych konsultacjach nie wie" - dodała posłanka.

Zaznaczył, że jeden z uczestników poniedziałkowego spotkania przypadkiem znalazł się na takich konsultacjach i przekazał posłom Nowoczesnej projekt. "Projekt ten z pierwszy raz. "To pokazuje, że Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest tworzone cichaczem bez tak naprawdę konsultacji ze środowiskiem, którego to Narodowe Centrum ma dotyczyć i trochę jesteśmy zaniepokojeni tym" - podkreśliła Scheuring-Wielgus.

Według niej to pokazuje, że takie "tajne konsultacje" są prowadzone po to, żeby powiedzieć, że się odbyły. "Tylko my się pytamy: z kim były prowadzone skoro nie były ze środowiskami, które my dzisiaj zaprosiliśmy do siebie na debatę, a były to środowiska z najróżniejszych obszarów, ze wszystkich możliwych stron?" - pytała posłanka.

Poinformowała, że na poniedziałkowe konsultacje Nowoczesnej został zaproszony również wicepremier minister kultury Piotr Gliński oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Adam Lipiński, jednak odmówili przyjścia. Posłanka przyznała, że Nowoczesna będzie się domagać wyjaśnień ws. trybu prowadzenia konsultacji.

Rząd planuje powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - obecnie jednostki odpowiedzialnej za III sektor. Narodowe Centrum zostanie także operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a docelowo także planowanych funduszów: Grantów Instytucjonalnych i Inicjatyw Edukacyjnych. Centrum będzie podlegać Prezesowi Rady Ministrów.

Projektem rząd zajmie się we wtorek.