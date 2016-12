"Marszałek konsultował swoje decyzje z fachowcami, specjalistami od prawa i sejmowymi prawnikami. Wszystko jest całkowicie zgodne z przepisami, więc wnioski Platformy i Nowoczesnej składane do prokuratury ośmieszają ich autorów" - powiedział w poniedziałek PAP Terlecki.

PO zarzuca Kuchcińskiemu przekroczenie uprawnień w związku z przeniesieniem piątkowych głosowań budżetowych do Sali Kolumnowej. Platforma jeszcze w poniedziałek złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Również Nowoczesna złożyła w poniedziałek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez marszałka Kuchcińskiego.

W piątek Sejm uchwalił m.in. przyszłoroczną ustawę budżetową. Obrady odbyły się nie na sali plenarnej, gdzie opozycja blokowała mównicę sejmową, a w Sali Kolumnowej Sejmu. Zdaniem opozycji, przeprowadzone w ten sposób głosowania są nielegalne.