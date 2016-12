Rosja: Śmiercionośna nalewka z głogu – zmarło już 15 osób

W Irkucku we wschodniej Syberii do sprzedaży trafiła partia nalewki z głogu na spirytusie, do przygotowania której użyto skażonego alkoholu. 18 osób trafiło do szpitala. Zmarło 15 osób – podają rosyjskie media. Sprawę bada Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.